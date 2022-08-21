За інформацію про місцезнаходження чоловіків окупанти дають по 60 тисяч рублів, а сусіди та родичі охоче беруть ці гроші та здають потенційних "призовників". Винагороду пропонують у невеликих містах окупованої Луганської області, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану з примусової мобілізації ніхто не скасовував. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Родичі та сусіди демонструють там справжню "людяність" - беруть гроші без вагань. Логіка проста - не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще грошей дали. На нову "ладу", щоправда, не вистачить, але тут і не росія. Самі росіяни не хочуть йти у відкриту битву, тож продовжують збирати на окупованих територіях чоловіків, яких потім кидатимуть у пекло", - розповіла Гайдай.

За його словами, окупанти зараз зосередили всі зусилля на Бахмутському напрямку, але майже два місяці не мають серйозних перемог та поступів на фронті. Тим часом, Збройні сили України тримають оборону, а підтримка міжнародних партнерів дозволяє робити сюрпризи в тилу.

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