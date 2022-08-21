Про трагедію розповіла офіцерка ЗСУ Олена Білозерська.
Батько Романа також загинув на війні з росіянами трохи більше двох місяців тому.
На фронті Скрипаль був з 2016 року. У нього залишилися дружина та маленька донечка.
"Він був дуже крутим скрипалем. Банально, але - так, міг би заробляти музикою і не паритись. А ще – не підлягав призову через поганий зір, але приховав свої проблеми і воював спершу в добровольцях, з нами в УДА, а потім у морській піхоті. Став професійним кулеметником, працював з «дашкою» і «утьосом». По черзі просто в окопі брався то за кулемет, то за скрипку", — розповідає про Романа офіцерка.
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За її словами, коли Барвінок-Скрипаль грав, бувало, що припинялася стрільба, бо його слухали і наші, і вороги. Також він добре грав на гітарі і непогано співав. Про унікального бійця телевізійники зняли не один сюжет.
Як розповіла Білозерська, у березні Роман був поранений, але продовжував прикривати відхід побратимів. За це він отримав орден «За мужність», а після шпиталю знову повернувся на фронт.
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