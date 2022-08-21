Увечері в суботу, 20 серпня, в Підмосков'ї підірвали джип, в якому мав їхати один із головних ідеологів "руского міра" та "консультант" володимира путіна Олександр Дугін.

За словами очевидців, машина вибухнула під час руху. За кермом була Дар'я Дугіна — дочка філософа-рашиста, вона загинула на місці.

Основна версія події - замах на вбивство. Скрипаль Петро Лундстрьом повідомив, що Дарина Дугіна поверталася із фестивалю "Традиція". Разом із нею в машині мав їхати її батько, проте, в останній момент, Олександр нібито сів до іншого автомобіля. За однією з версій, замах планувався саме на нього.

Розбитий горем Дугін уже за кілька хвилин приїхав на місце загибелі доньки і, тримаючись за голову, дивився на палаюче авто.

Цікаво, що за рік до цієї події Дугін опублікував на своїй сторінці в ВК "пророчий" пост: "Те, що мене не вбиває, вбиває когось ще".

Наразі слідчі з'ясовують, де знаходився автомобіль останнім часом і у кого до машини був доступ (та чи не заганялося авто на автосервіс).

Дар'я Дугіна, як і її батько, активно займалася пропагандою рашизму, хвалилася поїздками в окуповані Маріуполь та територію заводу "Азовсталь", Мелітополь. Перебувала у списках санкцій Великобританії.

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