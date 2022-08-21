Увечері в суботу, 20 серпня, у Кіровоградській області знайшли мертвим начальника обласного управління Служби безпеки України.

Подія трапилася близько 22:50. Як повідомляє Obozrevatel, тіло Олександра Наконечного у квартирі по вулиці Тарковського в Кропивницькому виявила дружина загиблого.

На місце події прибули працівники правоохоронних органів, які розпочали огляд тіла. Нині СБУ та Державне бюро розслідувань вивчають обставини смерті.

"За попередніми даними, вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї – пістолета", – вказали джерела видання.

Депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь також підтвердив цю версію.

"За попередньою версією полковник перебував за місцем проживання та здійснив з пістолета один постріл собі у голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці", — написав політик.

Олександр Наконечний обіймав посаду начальника СБУ Кіровоградщини з початку 2021 року. Указ про його призначення президент Володимир Зеленський підписав 16 січня 2021-го.

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