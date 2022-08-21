За информацию о местонахождении мужчин оккупанты дают по 60 тысяч рублей, а соседи и родственники охотно берут эти деньги и сдают потенциальных "призывников". Вознаграждение предлагают в небольших городах оккупированной Луганской области, где мужчин почти не осталось, а выполнение плана по принудительной мобилизации никто не отменял. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Родственники и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" – берут деньги без колебаний. Логика проста – не моего мужа забрали насмерть, уже неплохо. А еще денег дали. На новенькую "ладу", правда, не хватит, но здесь и не россия. Сами россияне не хотят идти в открытое сражение, поэтому продолжают собирать на оккупированных территориях мужчин, которых потом будут бросать в ад", - рассказала Гайдай.

По его словам, оккупанты сейчас сосредоточили все усилия на Бахмутском направлении, но почти два месяца не имеют серьезных побед и продвижений на фронте. Тем временем Вооруженные силы Украины держат оборону, а поддержка международных партнеров позволяет делать сюрпризы в тылу.

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