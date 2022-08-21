У росії сталася чергова масштабна аварія: у неділю, 21 серпня, в Ульяновській області дві фури зім'яли пасажирський мікроавтобус, який перевозив 20 людей.

За попередніми даними обласного управління МВС, загинули щонайменше 15 людей, трьох постраждалих відвезли до лікарні. Імовірно, серед потерпілих є діти.

Найбільше дісталося мікроавтобусу, в якому їхали робітники-громадяни Казахстану — його розплющило між двома фурами.

Попередня причина аварії - виїзд однієї з фур на зустрічку. Водій вантажівки загинув — можливо, йому стало погано, або він заснув за кермом. Подробиці ДТП встановлюються.

Раніше, 20 серпня, в росії сталася ще одна НП: на трасі Вологда — Ведмежогірськ вантажівка зіткнулася з сімома легковиками, всі вони спалахнули.



За даними МНС, двох постраждалих відвезли до лікарні. Губернатор Вологодської області при цьому повідомив про одного загиблого та трьох госпіталізованих. За інформацією голови регіону, водій фури не впорався з керуванням.

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