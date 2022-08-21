В россии произошла очередная масштабная авария: в воскресенье, 21 августа, в Ульяновской области две фуры смяли пассажирский микроавтобус, перевозивший 20 человек.

По предварительным данным областного управления МВД, погибли минимум 15 человек, троих пострадавших увезли в больницу. Предположительно, среди пострадавших есть дети.

Больше всего досталось микроавтобусу, в котором ехали рабочие-граждане Казахстана — его расплющило между двумя фурами.

Предварительная причина аварии — выезд одной из фур на встречку. Водитель грузовика погиб — возможно, ему стало плохо, либо же он заснул за рулем. Подробности ДТП устанавливаются.

Ранее, 20 августа, на в россии произошло еще одно ЧП: на трассе Вологда — Медвежьегорск грузовик столкнулся с семью легковушками, все они загорелись.



По данным МЧС, двух пострадавших отвезли в больницу. Губернатор Вологодской области при этом сообщил об одном погибшем и трёх госпитализированных. По информации главы региона, водитель фуры не справился с управлением.

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