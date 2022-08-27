Зокрема, силовики викрили коригувальника, який передавав координати ворогові, після чого туди прилітали ракети.

Як повідомили у прес-центрі СБУ , на рахунку зрадника дві школи та кілька об'єктів військової інфраструктури.

Затриманий був активним учасником проросійських Telegram-каналів та не приховував антиукраїнських поглядів.

Чоловіка завербував кадровий співробітник військової розвідки Росії після 24 лютого.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст.114-2 (поширення інформації про військові об'єкти) та обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Наразі посібнику російських окупантів загрожує до 12 років позбавлення волі.

Варто сказати, що вранці, 27 серпня, росіяни вкотре обстріляли Миколаїв та села Широківської громади.

"27 серпня, орієнтовно о 04:30, місто знову зазнало обстрілів. Відомо про влучення на околицях міста. Попередньо без жертв і постраждалих. Близько 04:00 та 05:00 обстрілу зазнали с. Широке. Попадання були у сільгоспбудівництві домогосподарства. Також орієнтовно з 04:00 до 05:00 були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає", - написав голова Миколаївської ОВД.

Нагадаємо, ЗСУ тепер щодня знищують бази, місця скупчення техніки та живої сили, склади з боєприпасами росіян.

Також повідомлялося, що розвідка попередила про небезпеку з боку Білорусі, яка зараз ситуація.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилов закликав готуватися до затяжної війни.