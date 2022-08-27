Зокрема, силовики викрили коригувальника, який передавав координати ворогові, після чого туди прилітали ракети.
Як повідомили у прес-центрі
Затриманий був активним учасником проросійських Telegram-каналів та не приховував антиукраїнських поглядів.
Чоловіка завербував кадровий співробітник військової розвідки Росії після 24 лютого.
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Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст.114-2 (поширення інформації про військові об'єкти) та обрали запобіжний захід у вигляді арешту.
Наразі посібнику російських окупантів загрожує до 12 років позбавлення волі.
Варто сказати, що вранці, 27 серпня, росіяни вкотре обстріляли Миколаїв та села Широківської громади.
"27 серпня, орієнтовно о 04:30, місто знову зазнало обстрілів. Відомо про влучення на околицях міста. Попередньо без жертв і постраждалих. Близько 04:00 та 05:00 обстрілу зазнали с. Широке. Попадання були у сільгоспбудівництві домогосподарства. Також орієнтовно з 04:00 до 05:00 були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає", - написав голова Миколаївської ОВД.
Нагадаємо, ЗСУ тепер щодня знищують бази, місця скупчення техніки та живої сили, склади з боєприпасами росіян.
Також повідомлялося, що розвідка попередила про небезпеку з боку Білорусі, яка зараз ситуація.
Крім того, Politeka.net писала, що Данилов закликав готуватися до затяжної війни.