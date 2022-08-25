Война с россией будет большой и сложной. Сейчас как военным, так и украинскому народу нужно приложить максимум усилий, чтобы одержать победу над российскими захватчиками.
Об этом предупредил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".
Секретарь СНБО отметил, что украинскому обществу и военнослужащим нужно приложить максимум усилий, чтобы Украина одержала победу над российскими оккупантами.
"Нам надо набраться терпения. Будет очень сложно. Легко не будет. Если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то рубикон и дальше будет, как говорят в народе, как по маслу – такого не будет. Мы будем иметь большую войну с этой страной, и нам нужно будет приложить много усилий, нашим воинам, всему нашему обществу, чтобы победа была за нами", – подчеркнул Алексей Данилов.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Стрельба прогремела в Днепре, найдено тело: "Оружие лежало рядом"
Джамалу удивила реакция мужа на ее участие в польских "Танцях з зірками": "Почти три месяца мы обсуждали..."
"Не случайная встреча": Горбунов показал, кого увидел в киевском метро, фото
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
При этом он призвал украинцев доверять заявлениям только военных относительно того, что может дальше происходить на фронте. При этом Данилов заверил, что вся территория нашей страны, включая Крым и Донбасс, будут деоккупированны - вопрос лишь во времени и цене, которую придется заплатить.
Напомним, Данилов отреагировал на решение европейских стран.
Как сообщала Politeka, Данилов ответил на вопрос о сроках контрнаступления.
Также Politeka писала, что Данилов отчитал мужчин, которые рвутся из Украины и сказал, что им делать.