Алексей Данилов призвал украинцев доверять заявлениям только военных относительно того, что может дальше происходить на фронте.

Война с россией будет большой и сложной. Сейчас как военным, так и украинскому народу нужно приложить максимум усилий, чтобы одержать победу над российскими захватчиками.

Об этом предупредил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".

Секретарь СНБО отметил, что украинскому обществу и военнослужащим нужно приложить максимум усилий, чтобы Украина одержала победу над российскими оккупантами.

"Нам надо набраться терпения. Будет очень сложно. Легко не будет. Если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то рубикон и дальше будет, как говорят в народе, как по маслу – такого не будет. Мы будем иметь большую войну с этой страной, и нам нужно будет приложить много усилий, нашим воинам, всему нашему обществу, чтобы победа была за нами", – подчеркнул Алексей Данилов.

При этом он призвал украинцев доверять заявлениям только военных относительно того, что может дальше происходить на фронте. При этом Данилов заверил, что вся территория нашей страны, включая Крым и Донбасс, будут деоккупированны - вопрос лишь во времени и цене, которую придется заплатить.

Напомним, Данилов отреагировал на решение европейских стран.

Как сообщала Politeka, Данилов ответил на вопрос о сроках контрнаступления.

Также Politeka писала, что Данилов отчитал мужчин, которые рвутся из Украины и сказал, что им делать.



