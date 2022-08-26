В этом уверен советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Когда говорят, что враг безнаказанно обстреливает наши города, то это не так. С конца июня мы начали потихоньку перетягивать на себя инициативу благодаря поставкам западного вооружения. И наказание для противника стало ежедневным», - заявил Арестович.

По его словам, каждый день россияне обстреливают украинские города, в том числе Харьков, Николаев и Никополь, но также ежедневным стал и ответ ВСУ.

«Мы выносим их командные пункты, склады с боеприпасами, места скопления техники и живой силы. А на снарядах написано: за Харьков, за Николаев, за Волноваху, за Мариуполь, за Чугуев и ещё за десятки городов и поселков. Наши союзники присылают нам вооружение с надписью за Прагу, за Катынь, за Варшаву. А на встрече в Рамштайне министры обороны европейских стран жали руку Резникову и говорили: "Отомстите им за Полтаву, за Прагу, Париж», - рассказал Арестович, добавив, что у российской федерации за 400 лет накопился длинный счет и своими обстрелами она только его увеличивает.

Комментируя удар по станции Чаплино в Днепропетровской области, советник главы ОП предположил, что оккупанты пытались «поймать» наперегоне, либо на стоянке военный эшелон.

«Но, как всегда, промахнулись и попали по гражданским, потому что они криворукие дебилы. Они идиоты», - заявил Арестович.

Добоавим, что тем временем стало известно, что ВСУ за сутки уничтожили два склада БК, одну базу и два командных пункта РФ.

В ОК «Юг» сообщили, что украинская авиация нанесла удары по россиянам в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО в Херсоне и Нововоскресенском.

Также наносились ракетно-артиллерийские удары по россиянам в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

Напомним, разоблачен новый план путина, который увеличил штатную численность ВС РФ.

Также сообщалось о подробностях ударов по Крыму.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.