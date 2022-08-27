Территория Беларуси несет для Украины серьезную опасность, прежде всего, из-за авиа и ракетных ударов.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Территория Беларуси несет нам угрозу и сегодня это прежде всего угроза ракетных ударов как воздушного компонента, так и наземного. На территории Беларуси сейчас размещен один дивизион ракетного комплекса "Искандер", который и осуществляет ракетные пуски, три дивизиона C-400, С-300. Мы видели, когда совсем недавно зенитными ракетами комплекса C-300 обстреливалась Черниговская область", - рассказал Скибицкий.

Также на территории Беларуси есть бомбардировщики Ту-22М3, которые могут нести крылатые ракеты воздушного базирования. Как отметил представитель ГУР, "это реальная угроза, которая находится на высоком уровне".

По словам эксперта, сухопутных сил на территории Беларуси в достаточном количестве нет, там есть только отдельные подразделения сил специальных операций. Кроме того, по оценкам разведки, сейчас в Беларуси находится около тысячи военнослужащих российской федерации. Там также постоянно развернуты два узла связи рф.

"Таким образом, угроза российского сухопутного вторжения с территории Беларуси на сегодняшний день находится на низком уровне, она минимальна. Будет расти, если там начнется развертывание мощного сухопутного компонента", — резюмировал представитель ГУР.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

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