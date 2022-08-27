В частности, силовики разоблачили корректировщика, который передавал координаты врагу, после чего туда прилетали ракеты.
Как сообщили в пресс-центре
Задержанный был активным участником пророссийских Telegram-каналов и не скрывал антиукраинских взглядов.
Мужчину завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после 24 февраля.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Война перешла в четвертую стадию": в ОП предупредили, что ждет украинцев и что нужно успеть до зимы
Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам: «Все, никакого аргумента»
Залужный отдал приказ музыкантам "Антитіла", которые служат в ВСУ: их ждет важная работа
Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст.114-2 (распространение информации о военных объектах) и избрали меру пресечения в виде ареста.
Теперь пособнику российских оккупантов грозит до 12 лет лишения свободы.
Стоит сказать, что рано утром, 27 августа, россияне в очередной раз обстреляли Николаев и села Широковской громады.
"27 августа, ориентировочно в 04:30, город снова подвергся обстрелам. Известно о попадании на окраинах города. Предварительно без жертв и пострадавших. Около 04:00 и 05:00 обстрелам подверглись с. Широкое. Попадания были в сельхозпостройке домохозяйства и огороды. Также ориентировочно с 04:00 до 05:00 были обстрелы за пределами с. Поляна. Пострадавших нет", - написал глава Николаевской ОВА.
Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.
Также сообщалось, что разведка предупредила об опасности со стороны Беларуси, какая сейчас ситуация.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.