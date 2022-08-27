В частности, силовики разоблачили корректировщика, который передавал координаты врагу, после чего туда прилетали ракеты.

Как сообщили в пресс-центре СБУ , на счету предателя две школы и несколько объектов военной инфраструктуры.

Задержанный был активным участником пророссийских Telegram-каналов и не скрывал антиукраинских взглядов.

Мужчину завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после 24 февраля.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст.114-2 (распространение информации о военных объектах) и избрали меру пресечения в виде ареста.

Теперь пособнику российских оккупантов грозит до 12 лет лишения свободы.

Стоит сказать, что рано утром, 27 августа, россияне в очередной раз обстреляли Николаев и села Широковской громады.

"27 августа, ориентировочно в 04:30, город снова подвергся обстрелам. Известно о попадании на окраинах города. Предварительно без жертв и пострадавших. Около 04:00 и 05:00 обстрелам подверглись с. Широкое. Попадания были в сельхозпостройке домохозяйства и огороды. Также ориентировочно с 04:00 до 05:00 были обстрелы за пределами с. Поляна. Пострадавших нет", - написал глава Николаевской ОВА.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

Также сообщалось, что разведка предупредила об опасности со стороны Беларуси, какая сейчас ситуация.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.