Європейські політики дійшли консенсусу щодо видачі віз росіянам на тлі війни Росії в Україні. Як виявилося, Євросоюз має більш жорстку позицію у питанні максимального обмеження на в'їзд росіянам до ЄС. Про це розповів глава українського МЗС Дмитро Кулеба за підсумками переговорів із міністрами закордонних справ ЄС у Празі.

Так, за підсумками дипломатичних переговорів було вирішено повністю припинити дію Угоди про спрощення візового режиму – це значно зменшить кількість нових віз для росіян. У ЄС підтримали ідею щодо шенгену для представників уразливих груп, зокрема росіян, які виступають проти війни.

Крім того, було вирішено, що на території Євросоюзу не будуть визнаватись дійсними російські паспорти, видані на нещодавно окупованих територіях України. Також, за словами Кулеби, ЄС напрацьовує спільне рішення щодо мільйонів уже виданих росіянам віз. А прикордонні з росією країни ЄС матимуть змогу застосувати власні обмеження – це дуже важливо і дозволить закрити наземні кордони Євросоюзу для росіян уже зараз.

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