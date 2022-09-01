Жителям районів Донецької та Луганської областей, що знаходилися в окупації, з 2014 року після перемоги України треба буде знаходити спільну мову з рештою українців, а не навпаки.
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", яке транслювалось на телемарафоні.
Він нагадав, що Україна має міжнародно визнані кордони та закони, які діють усередині них, а тому жителям деокупованих територій ОРДЛО доведеться змиритися з цим.
За його словами, світ великий і якщо когось щось не влаштовує, то вони зможуть спокійно виїхати до США чи Німеччини, а може й у російську Якутію чи Воркуту.
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"Це фундаментальна річ - це їм з нами треба порозумітися, а не нам з ними. У нас є кордони і якщо когось не влаштовують ті закони та правила, які діють на території України, то ми нікого не тримаємо. Світ великий Вони можуть поїхати до США, до Німеччини, куди завгодно, або до Якутії, Воркута, де на них ще чекають", - підкреслив Олексій Данілов.
Він також зазначив, що всі окуповані території будуть звільнені, тому що це Україна.
Нагадаємо, що Данилов відреагував на рішення європейських країн.
Як повідомляла Politeka, Данілов відповів на питання про терміни контрнаступу.
Також Politeka писала, що Данілов нагримав на чоловіків, які рвуться з України і сказав, що їм робити.