Европейские политики дошли консенсуса в вопросе выдачи виз россиянам на фоне войны россии в Украине. Как оказалось, Евросоюз имеет более жесткую позицию в ​​вопросе максимального ограничения на въезд россиянам в ЕС. Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с министрами иностранных дел ЕС в Праге.

Так, по итогу дипломатических переговоров было решено полностью прекратить действие Соглашения об упрощении визового режима – это значительно снизит количество новых виз для россиян. В ЕС поддержали идею относительно шенгена для представителей уязвимых групп, в том числе россиян, выступающих против войны.

Кроме того, было решено, что на территории Евросоюза не будут признаваться действительными российские паспорта, выданные на недавно оккупированных территориях Украины. Также, по словам Кулебы, ЕС нарабатывает совместное решение по миллионам уже выданных россиянам виз. А пограничные с россией страны ЕС смогут применить собственные ограничения – это очень важно и позволит закрыть наземные границы Евросоюза для россиян уже сейчас.

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