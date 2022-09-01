Підстав підозрювати, що українське командування обрало недоречний час для контрнаступу, немає.

Час початку контрнаступу ЗСУ відповідає деградації російського наступального потенціалу на заході Херсонської області. Підстав підозрювати, що українське командування обрало недоречний час для контрнаступу, немає.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Наразі ЗСУ використовують цей час для розгрому вразливих ділянок уздовж лінії фронту, запобігаючи руйнуванням міст та сіл. Аналітики зазначають, що час початку контрнаступу ЗСУ відповідає деградації російського наступального потенціалу, що спостерігається, на заході Херсонської області. Також на українське військове командування вплинула необхідність якнайшвидше розпочати звільнення окупованих територій та людей.

При цьому контрнаступ українських сил може зайняти місяці і не є блискавичною операцією.

Експерти радять не піддаватися на російські, маніпуляції та фейки, які безглуздо брешуть, що український контрнаступ у Херсонській області нібито провальний.



ISW закликає не вірити жодному з них наративів, тому що "військові дії масштабу цього контрнаступу не вдаються і не провалюються ні за день, ні за тиждень".

Крім того, ЗСУ місяцями працювали над створенням умов для наступу, атакуючи та порушуючи російські тили та шляхи постачання, а час початку контрнаступу узгоджується з деградацією російських можливостей на заході Херсонщини.

Нагадаємо, названо дату старту ленд-лізу і чому є ризик "весняної кампанії".

Як Politeka повідомляла, в Офісі президента натякнули, яким буде контрнаступ ЗСУ на півдні.

Також Politeka писала, що українська розвідка звернулася до мешканців Криму з важливим повідомленням.