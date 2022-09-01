Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що на всій лінії фронту вже починається спека. За його словами, у південному напрямку "просто зросла кількість високоточних обстрілів логістично-тилової інфраструктури російської армії", а Україна веде не типовий для росіян контрнаступ. Про це Подоляк розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Радник зазначив, що зараз Збройні сили України зараз активно використовують відомі вже системи HIMARS та всі системи MLRS для того, щоб руйнувати тилове забезпечення окупантів.

"Кількість накопичених керованих снарядів, реактивних снарядів у нас збільшується, тому що партнери нам інтенсивно допомагають. Так от, ми інтенсивно руйнуємо всю цю складську інфраструктуру... І таким чином ми знекровлюємо військові угруповання РФ і поступово відтісняємо їх зі своєї території. Саме таким буде контрнаступ", - зазначив Подоляк.

Радник глави Офісу президента також повідомив, що українські війська наступатимуть по всій лінії фронту завдовжки 1300 кілометрів.

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