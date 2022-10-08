У суботу, 8 жовтня, гарячі новини надходять не лише з Криму, де підірвали Керченський міст, а й із окупованого Донецька.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи у мікрорайоні Мирний (південь міста, далеко від лінії фронту). Також пишуть про детонацію боєприпасів.

На одному з опублікованих очевидцями відео на тлі чути розмову:

«О то ми, тату, й чули!», — каже жінка.

«Так, а я за що говорю? Це горять склади нижче за ковбасний», — відповідає їй батько.

За попередньою інформацією, горить друкарня у Кіровському районі біля оптових ринків.

Раніше в Національному антитерористичному комітеті рф повідомили, що в результаті підриву вантажного автомобіля на мосту спалахнули сім паливних цистерн і частково обрушилися два автомобільні прольоти. Рух Кримським мостом повністю закритий. У росії повідомляють про, як мінімум, трьох загиблих внаслідок вибуху.

Нагадаємо, СБУ та Міноборони відреагували на підрив Кримського мосту.

Як повідомляла Politeka, момент підриву Кримського мосту потрапив на відео, з'явилася реакція путіна.

Також Politeka писала, що з'явилися деталі масштабної НП в Іловайську, у окупантів великі проблеми.