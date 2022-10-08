В субботу, 8 октября, горячие новости поступают не только из Крыма, где подорвали Керченский мост, но и из оккупированного Донецка.

Местные жители сообщают о взрывах в микрорайоне Мирный (юг города, вдалеке от линии фронта). Также пишут о детонации боеприпасов.

На одном из опубликованных очевидцами видео на фоне слышен разговор:

«О то мы, папа, и слышали!», — говорит женщина.

«Так, а я за шо говорю? Это горят склады ниже колбасного», — отвечает ей отец.

По предварительной информации, горит типография в Кировском районе возле оптовых рынков.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете рф сообщили, что в результате подрыва грузового автомобиля на мосту загорелись семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролёта. Движение по Крымскому мосту полностью закрыто. В рф сообщают о, как минимум, трёх погибших в результате взрыва.

Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.