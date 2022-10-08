Местные жители сообщают о взрывах в микрорайоне Мирный (юг города, вдалеке от линии фронта). Также пишут о детонации боеприпасов.
На одном из опубликованных очевидцами видео на фоне слышен разговор:
«О то мы, папа, и слышали!», — говорит женщина.
«Так, а я за шо говорю? Это горят склады ниже колбасного», — отвечает ей отец.
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Момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина: новые подробности и кадры
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По предварительной информации, горит типография в Кировском районе возле оптовых рынков.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете рф сообщили, что в результате подрыва грузового автомобиля на мосту загорелись семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролёта. Движение по Крымскому мосту полностью закрыто. В рф сообщают о, как минимум, трёх погибших в результате взрыва.
Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.
Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.
Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.