У ніч проти 8 жовтня після потужного вибуху в окупованому Іловайську виникла пожежа на паливному залізничному складі окупантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Не Кримом єдиним. Вночі Бавовна оселилась на залізничному вузлі в Іловайську. В окупантів гарно пригоріло. Щонайменш, нова проблема з топливом для військової техніки окупантів гарантована. Мабуть, знов хтось невдало кинув недопалок ;)", — написав він під кадрами НП.

Від лінії фронту до Іловайська в Донецькій області – близько 38 кілометрів. Місцева окупаційна "влада" говорить про приліт шести ракет із HIMARS.

"Ще й вантажний состав в Іловайську. Місцеві повідомляють про досить потужний вибух та подальшу детонацію вночі. В окупантів тепер велики проблеми з постачанням з обох боків", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, вранці у суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту стався сильний вибух, рух мостом перекритий. Там у вантажному поїзді вибухнули і спалахнули цистерни з паливом. В результаті НП два автомобільні прольоти мосту частково обрушені.

Нагадаємо, що також стало відомо, скільки росіян вже мобілізували і куди їх відправлять.

Також повідомлялось, що названо ім'я ймовірного наступника путіна.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти почали кошмарити ще одне місто іранськими дронами-камікадзе.