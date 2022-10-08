"Що далі, росіяни?": СБУ та Міноборони відреагували на підрив Кримського мосту, що відбулося насправді

За підривом Кримського мосту 8 жовтня може стояти Служба безпеки України.

Прес-служба СБУ опублікувала фото обваленого прольоту Кримського мосту та перефразовану цитату з вірша Тараса Шевченка. Перефразований вірш виглядає як прямий натяк того, хто стоїть за вибухом.

"Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

Сьогодні – чудова нагода, щоб трохи перефразувати слова нашого Кобзаря", — зазначили в СБУ.

На НП відреагували також у Міністерстві оборони України та потролили окупантів.

"Ракетний крейсер "Москва" і Керченський міст - два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму - зникли. Що далі, росіяни?", - сказано в повідомленні.

Раніше в Національному антитерористичному комітеті рф повідомили, що в результаті підриву вантажного автомобіля на мосту спалахнули сім паливних цистерн і частково обрушилися два автомобільні прольоти. Рух Кримським мостом повністю закритий.

У мережі показали кадри вантажівки, яка, за версією окупантів, вибухнула на Кримському мосту. У російських ЗМІ пишуть, що фура, начинена вибухівкою, пройшла через пост ДІБДР і після цього о 6.15 вибухнула, заїхавши на міст.

Нагадаємо, що також стало відомо, скільки росіян вже мобілізували і куди їх відправлять.

Також повідомлялось, що названо ім'я ймовірного наступника путіна.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти почали кошмарити ще одне місто іранськими дронами-камікадзе.