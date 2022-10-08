"Що далі, росіяни?": СБУ та Міноборони відреагували на підрив Кримського мосту, що відбулося насправді

Прес-служба СБУ опублікувала фото обваленого прольоту Кримського мосту та перефразовану цитату з вірша Тараса Шевченка. Перефразований вірш виглядає як прямий натяк того, хто стоїть за вибухом.
"Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає.
Сьогодні – чудова нагода, щоб трохи перефразувати слова нашого Кобзаря", — зазначили в СБУ.
На НП відреагували також у Міністерстві оборони України та потролили окупантів.
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"Ракетний крейсер "Москва" і Керченський міст - два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму - зникли. Що далі, росіяни?", - сказано в повідомленні.
Раніше в Національному антитерористичному комітеті рф повідомили, що в результаті підриву вантажного автомобіля на мосту спалахнули сім паливних цистерн і частково обрушилися два автомобільні прольоти. Рух Кримським мостом повністю закритий.
У мережі показали кадри вантажівки, яка, за версією окупантів, вибухнула на Кримському мосту. У російських ЗМІ пишуть, що фура, начинена вибухівкою, пройшла через пост ДІБДР і після цього о 6.15 вибухнула, заїхавши на міст.
Нагадаємо, що також стало відомо, скільки росіян вже мобілізували і куди їх відправлять.
Також повідомлялось, що названо ім'я ймовірного наступника путіна.
Крім того, Politeka.net писала, що окупанти почали кошмарити ще одне місто іранськими дронами-камікадзе.