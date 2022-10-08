У росії назвали причину руйнівної НП на Кримському мосту вранці 8 жовтня, а також публікують кадри моменту вибухів.

У Національному антитерористичному комітеті рф повідомили, що в результаті підриву вантажного автомобіля на мосту спалахнули сім паливних цистерн і частково обрушилися два автомобільні прольоти.

Рух Кримським мостом повністю закритий. Наразі готується запуск поромної переправи через Керченську протоку. Прес-секретар путіна дмитро пєсков заявив, що прогнозів щодо термінів відновлення Кримського мосту поки немає.

У мережі публікують два відео із ймовірним моментом вибуху на Кримському мості. Судячи з кадрів, вибух стався у точці, де знаходилися вантажна та легкова машини.

За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок НП немає. Одна автомобільна нитка моста візуально ціла, а судноплавство не перекривалося.

При цьому окупаційна "влада" Криму зробила безглузду заяву, що дорожнє полотно на мосту пошкодили "українські вандали".

Путін доручив сформувати урядову комісію з розслідування інциденту.

Нагадаємо, що також стало відомо, скільки росіян вже мобілізували і куди їх відправлять.

Також повідомлялось, що названо ім'я ймовірного наступника путіна.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти почали кошмарити ще одне місто іранськими дронами-камікадзе.