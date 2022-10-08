У Національному антитерористичному комітеті рф повідомили, що в результаті підриву вантажного автомобіля на мосту спалахнули сім паливних цистерн і частково обрушилися два автомобільні прольоти.
Рух Кримським мостом повністю закритий. Наразі готується запуск поромної переправи через Керченську протоку. Прес-секретар путіна дмитро пєсков заявив, що прогнозів щодо термінів відновлення Кримського мосту поки немає.
У мережі публікують два відео із ймовірним моментом вибуху на Кримському мості. Судячи з кадрів, вибух стався у точці, де знаходилися вантажна та легкова машини.
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За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок НП немає. Одна автомобільна нитка моста візуально ціла, а судноплавство не перекривалося.
При цьому окупаційна "влада" Криму зробила безглузду заяву, що дорожнє полотно на мосту пошкодили "українські вандали".
Путін доручив сформувати урядову комісію з розслідування інциденту.
Нагадаємо, що також стало відомо, скільки росіян вже мобілізували і куди їх відправлять.
Також повідомлялось, що названо ім'я ймовірного наступника путіна.
Крім того, Politeka.net писала, що окупанти почали кошмарити ще одне місто іранськими дронами-камікадзе.