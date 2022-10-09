У ніч на 9 жовтня нваслідок чергового ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста.

Про це повідомив прессекретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За попередніми даними, 5 приватних будинків повністю зруйновано, ще близько 40 – постраждали.

На цей час відомо про щонайменше 17 загиблих, багато постраждалих.

"Також відомо, що рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів. Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів", — додав Куртєв.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про масований обстріл обласного центру о 02:23 ночі. Тоді було зафіксовано майже десяток нових приходів ракет.

Нагадаємо, 6 жовтня російські загарбники вже атакували багатоквартирний будинок у Запоріжжі, зруйнувавши цілі під'їзди. Внаслідок того обстрілу загинули щонайменше 19 людей.

Нагадаємо, СБУ та Міноборони відреагували на підрив Кримського мосту.

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