В ночь на 9 октября в результате очередного ракетного удара по Запорожью пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города.

Об этом сообщил пресс-секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По предварительным данным, 5 частных домов полностью разрушены, еще около 40 – пострадали.

К настоящему времени известно о по меньшей мере 17 погибших, многие пострадавшие.

"Также известно, что спасатели уже предоставили разрешение коммунальным службам на ликвидацию последствий прилетов. Коммунальщики начинают работать, но людей не хватает. Поэтому все неравнодушные запорожцы могут присоединиться к разборке завалов", - добавил Куртев.

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о массированном обстрел областного центра в 02:23 ночи. Тогда было зафиксировано около десятка новых приходов ракет.

Напомним, 6 октября российские захватчики уже атаковали многоквартирный дом в Запорожье, разрушив целые подъезды. В результате того обстрела погибли по меньшей мере 19 человек.

Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.