Для Заходу вигідніше закрити небо України сучасними ППО, ніж потім відновлювати енергосистему країни.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Захід не просто розуміє. У їхній свідомості є те, що якщо в нас обвалиться енергетична система, то вони ж і нас рятуватимуть. Весь тягар гуманітарного навантаження ляже на Євросоюз. Щодо постачання сюди продовольства, палива, генераторів і так далі. Це буде просто гуманітарна катастрофа і континентального масштабу.

Тому вони вирішили, що нарешті до них доходить, що треба захищати. Потрібно надати комплекси для захисту.

IRIS-T - остання розробка в протиракетній системі. Це вважається комплекс середнього радіусу дії. Дальність ураження мети до 40 км, висота – до 25 км.

Якби такий комплекс стояв по периметру Києва, то з ймовірністю понад 90% було б збито все, що летить у напрямку міста", - каже Олег Жданов.

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