ВСУ нанесли значительные потери войскам рф, и хотя война еще далека до завершения, но украинское государство уже достигло большого прогресса против российской армии. Тем временем владимир путин не достин ни одной из своих целей в Украине. Об этом заявил высокопоставленный чиновник обороны США, передает пресс-служба Пентагона.

Американец напомнил, что путин напал на мирную Украину 24 февраля и молниеносно атаковал ее столицу Киев для устранения легитимных украинских властей и установления марионеточного режима. Однако его замысел потерпел неудачу, поэтому войска пришлось перебрасывать на восток Украины.

Он отметил, что успешно провели контрнаступление в Харьковской области, вернув под свой контроль большую территорию. Оккупанты работают настолько плохо, что новости из Харьковщины вдохновили многих российских добровольцев отказываться от боевых действий.

"Российские военные переживают нелегкие времена, выбрасывая личный состав для участия в ошибочной войне против Украины. Украинские военные нанесли значительные потери российским войскам, которые вторглись в страну, и мы видим, как Кремль все больше пытается найти новых новобранцев, чтобы пополнить свои редкие ряды", – пояснил представитель обороны США.

Он добавил, что украинские военные, напротив, обладают высоким моральным духом и продолжают целенаправленно продвигаться вперед, освободив более 300 населенных пунктов Харьковской области. Также защитники страны все еще совершают "преднамеренный прогресс" против оккупантов на юге. Ныне войска рф продвинулись в район Донбасса, но это продвижение составляют только "несколько сотен метров".

Представитель Пентагона отметил, что Вашингтон считает российские атаки на гражданскую инфраструктуру скорее возмездием, чем любым военным смыслом.

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