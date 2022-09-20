Вопрос мобилизации обсуждается руководством России с самого начала полномасштабного военного вторжения, но ее объявление станет ударом для режима.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post .

Так, Скибицкий напомнил, что после первых потерь в Украине оккупанты начали применять разные подходы для того, чтобы пополнять свои ресурсы. Так, были сформированы так называемые добровольческие батальоны, батальоны из резервистов.

«Привлечены те же частные военные компании, затем пошло формирование третьего армейского корпуса – создание новых объединений вооруженных сил российской федерации. Позже появился указ президента Путина по поводу увеличения численности вооруженных сил до 137 тыс. военнослужащих – это все направлено на то, чтобы пополнять ресурсы и продолжать дальнейшие активные боевые действия», - напомнил Скибицкий.

Комментируя вероятность объявления всеобщей мобилизации, представитель украинской разведки выразил уверенность, что это станет значительным ударом по режиму Путина. Во-первых, это означает признание, что россия не смогла выполнить все поставленные задачи.

«Что так называемая «специальная операция» Путина не добилась результата и то, что идет реальная война. Кроме того, объявить общую мобилизацию – это значит объявить войну Украине и признать, что россия является страной-агрессором», - добавил Скибицкий.

По его словам, мобилизационная риторика в России повысилась: так, политические деятели заявляют, что действительно идет война и российская армия не может справиться, нужно объявлять войну и мобилизацию.

«Опять же при этом они говорят, что мы будем вести войну не просто с Украиной, а с НАТО и США, потому что они воюют на стороне Украины. Россия понимает, что для захвата всей территории Украины, а это основная цель, рано или поздно необходимо будет привлекать дополнительные ресурсы. Объявление общей мобилизации только будет на руку нам, потому что протестные настроения в России слабы, но молодежь идти не хочет воевать», - пояснил Скибицкий.

Ссылаясь на данные анализа российского социума, Скибицкий сообщил, что в основном поддерживают войну режиму Путина люди, которым за 50. То есть те, кто на фронт не уйдет.

«Пойдет воевать молодежь – 20-30 лет. Поэтому объявление общей мобилизации будет индикатором, который покажет насколько российский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны», - заявил Скибицкий.

Добавим, тем временем Госдума россии приняла поправки о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен, усиление наказания за дезертирство, а также о введении в УК РФ понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время».

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