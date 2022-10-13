Для Запада выгоднее будет закрыть небо Украины современными ПВО, чем потом восстанавливать энергосистему страны.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Запад не просто понимает. В их сознании есть то, что если у нас обвалится энергетическая система, то они же и будут нас спасать. Вся тяжесть гуманитарной нагрузки ляжет на Евросоюз. По поставке сюда продовольствия, топлива, генераторов и так далее. Это будет просто гуманитарная катастрофа причем континентального масштаба.

Поэтому они решили, что наконец-то до них доходит, что надо защищать. Нужно дать комплексы для защиты.

IRIS-T - самая последняя разработка в противоракетной системе. Это считается комплекс среднего радиуса действия. Дальность поражения цели до 40 км, высота - до 25 км.

Если бы такой комплекс стоял по периметру Киева, то с вероятностьбю больше 90% было бы сбито все, что летит в направлении города", - говорит Олег Жданов.

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.