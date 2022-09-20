У российского руководства не хватает способов остановить украинские силы и они начинают паниковать.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины подрывает и так низкий моральный дух у так называемых элитных российских подразделений и вызывает панику у влиятельных лиц из кремля.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что россия отчаянно пытается провести мобилизацию и набрать боевую мощь из всех потенциальных источников, так как основные подразделения сильно деградированы и деморализованы.

Исследователи отметили, что контрнаступление ВСУ подорвало и без того низкий моральный дух врага, а срочное обсуждение необходимости немедленной аннексии россией Луганской и Донецкой областей говорит о панике в рядах противника, в том числе, и у тех, кто принимает решения в кремле.

В институте отмечают, что у российского руководства даже не хватает способов остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол в Луганской области.

По данным ISW, кремль считает, что частичная аннексия может побуждать к вербовке дополнительных сил как из россии, так и с недавно аннексированной украинской территории.

Российские силы не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Таким образом, аннексия заявленных территорий приведет к аннексии россией территорий, которые, по определению кремля, будут частично "оккупированы" законными украинскими властями.

Отмечается, что украинские удары по оккупированному россией Крыму ясно демонстрируют, что они не вызывают автоматического ответа россии против НАТО.

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