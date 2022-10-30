Поки міноборони рф та їх пропагандисти браво рапортують про успішний перебіг мобілізації, народні маси починають підозрювати, що їх обманюють.
Відповідне відео виклав у Telegram полковник ЗСУ, блогер та військовий журналіст Анатолій Штефан ("Штірліц").
Дружини та рідні мобілізованих із Сєвєроуральська заявляють, що їх чоловіки вже перекинуті до Херсона і навіть беруть участь у бойових діях проти ЗСУ без будь-якої підготовки. При цьому, вони не мають ні особистих номерів, ні записів у військовому квитку.
Оскільки до жодної військової частини вони не приписані, то зарплата їм не виплачується. Серед них немає добровольців, вони відмовляються йти в бій, бо не мають командира і не мають мотивації.
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Також вказується, що мобілізовані сплять на підлозі без жодних умов і не їдять по 3-4 дні. За таких обставин вони змушені просити їжу у місцевих жителів, які їх годують, але при цьому росіяни масово отримують отруєння.
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