Российские войска в Украине провалились единственная их стратегия сейчас – это растянуть конфликт.

Такое мнение, как пишет Politeka.net, высказал бывший командующий войсками США в Европе, генерала в отставке Бен Ходжес.

Ходжес напомнил, что через две недели в США состоятся выборы, поэтому россияне надеятся на то, что им удастся убедить союзников Украины «потерять войну».

«То, что они делают сейчас – это играют на время. Я верю, что украинские войска приведут их (россиян - ред.) к линии 23 февраля в течение двух месяцев, и они освободят Крым к лету следующего года», - высказал Ходжес свой прогноз.

Также генерал рассчитывает на то, что США продолжат поддерживать Украину и что все введенные санкции «останутся, как есть».

«Я думаю, что Кремль это понимает», - подчеркнул Ходжес.

Напомним, выборы в Сенат США состоятся 8 ноября 2022 года. Избирательная кампания затронет 34 из 100 сенаторов. Победители выборов составят 118-й Конгресс США.

Тем временем обстановка на Херсонском направлении меняется в худшую сторону, ВСУ будет очень сложно.

Также сообщалось, что в Сети появились кадры поспешного беегства Ксении Собчак из России.

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