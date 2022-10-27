Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, днем ​​25 октября правоохранители получили сообщение от женщины 1959 г.р. о том, что в хостеле, где она работает администратором, неизвестный мужчина схватил ее за горло и начал душить.

Женщина потеряла сознание, а, очнувшись, обнаружила, что ее средства в размере около 380 тыс. гривен, которые она хранила при себе, исчезли.

«Как выяснилось, сын потерпевшей, пограничник, с 24.02.2022 находится в плену у российских оккупантов. В этой связи женщина получала от государства социальные выплаты. Эти средства она планировала разместить на депозитном счету в банке», – рассказали в прокуратуре.

В результате розыскных действий правоохранители установили и задержали двух мужчин 1997 г.р. и 1975 г.р. проживавших в этом же хостеле.

Деньги, которые были украдены у матери военнопленного, были обнаружены в ванной комнате. За нападение и воровство мужчинам грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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