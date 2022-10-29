"Прилеты" подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух, он сообщил, что оккупанты обстреляли Запорожье. Старух информирует, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.
"Последствия террористической атаки уточняются. Пожалуйста оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки", - заявил он.
Мэр Запорожья Анатолий Куртев предупредил местных об угрозе повторных атак врага.
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"Враг снова атакует Запорожье. В городе зафиксированы прилеты. Есть угроза повторных атак. Берегите себя и не пренебрегайте правилами безопасности", - предостерег мэр города.
Ранее в ДТЭК "Киевские электросети" заявили, что в результате атак россиян из строя в Киевской области был выведен ряд критически важных объектов.
Энергетики просят потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.
Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
Тем временем обстановка на Херсонском направлении меняется в худшую сторону, ВСУ будет очень сложно.
Также сообщалось, что в Сети появились кадры поспешного беегства Ксении Собчак из России.
Кроме того, Politeka.net писала, что мать украинского военнопленного пытались задушить посреди дня в Киеве.