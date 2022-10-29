Днем, 29 октября, в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы - появились кадры с места удара оккупантов.

"Прилеты" подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух, он сообщил, что оккупанты обстреляли Запорожье. Старух информирует, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.

"Последствия террористической атаки уточняются. Пожалуйста оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки", - заявил он.

Мэр Запорожья Анатолий Куртев предупредил местных об угрозе повторных атак врага.

"Враг снова атакует Запорожье. В городе зафиксированы прилеты. Есть угроза повторных атак. Берегите себя и не пренебрегайте правилами безопасности", - предостерег мэр города.

Ранее в ДТЭК "Киевские электросети" заявили, что в результате атак россиян из строя в Киевской области был выведен ряд критически важных объектов.

Энергетики просят потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Тем временем обстановка на Херсонском направлении меняется в худшую сторону, ВСУ будет очень сложно.

Также сообщалось, что в Сети появились кадры поспешного беегства Ксении Собчак из России.

Кроме того, Politeka.net писала, что мать украинского военнопленного пытались задушить посреди дня в Киеве.