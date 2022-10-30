Пока минобороны России и их пропагандисты браво рапортуют об успешном течении мобилизации, народные массы начинают подозревать, что их обманывают.
Соответствующее видео выложил в Telegram полковник ВСУ, блоггер и военный журналист Анатолий Штефан ("Штирлиц").
Жены и родные мобилизованных из Североуральска заявляют, что их мужчины уже переброшены в Херсон и даже принимают участие в боевых действиях против ВСУ без какой-либо подготовки. При этом у них нет ни личных номеров, ни записей в военном билете.
Поскольку ни к одной воинской части они не приписаны, то зарплата им не выплачивается. Среди них нет добровольцев, они отказываются идти в бой, потому что у них нет командира и нет мотивации.
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Также указывается, что мобилизованные спят на полу безо всяких условий и не едят по 3-4 дня. В таких обстоятельствах они вынуждены просить еду у местных жителей, которые их кормят, но при этом россияне массово получают отравление.
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