В метро Києва закрили одну з пересадок

5 серпня в Київському метрополітені закрили пересадочний вузол між станціями. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Київ Оперативний.

Закрили пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" і "Театральна" в Києві.

Як повідомляє прес-служба Київського метрополітену, в переході між станціями знайшли підозрілий предмет.

"Пересадочний вузол між станціями" Золоті ворота "і" Театральна " закритий для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку."

На даний момент перевірку вже виконали, і прес-служба оголосила про те, що перевірка вже завершена і перехід працює в звичайному режимі.

"Перевірка пересадочного вузла завершена. Метрополітен працює в звичайному режимі."

Нагадаємо, 4 серпня в метрополітені Києва двоє молодих людей влаштували бійку на ескалаторі, що піднімається вгору. Інцидент стався на станції метро Либідська. В ході сутички хлопець розірвав футболку іншому. Удари противники завдавали хаотично і ледь не покотилися вниз з ескалатора.Через що саме між двома чоловіками стався конфлікт, поки невідомо.

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