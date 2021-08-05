В метро Києва закрили одну з пересадок
5 серпня в Київському метрополітені закрили пересадочний вузол між станціями. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Київ Оперативний.
Закрили пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" і "Театральна" в Києві.
Як повідомляє прес-служба Київського метрополітену, в переході між станціями знайшли підозрілий предмет.
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Нагадаємо, 4 серпня в метрополітені Києва двоє молодих людей влаштували бійку на ескалаторі, що піднімається вгору. Інцидент стався на станції метро Либідська.
В ході сутички хлопець розірвав футболку іншому. Удари противники завдавали хаотично і ледь не покотилися вниз з ескалатора.Через що саме між двома чоловіками стався конфлікт, поки невідомо.
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