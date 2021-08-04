В Киеве рядом с метро Лесная на месте недостроенного торгового центра появилось озеро

На станции метро Лесная стоял недостроенный торговый центр. На его месте появилось озеро, где теперь плавают утки. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на 24 канал.

Это явление сняли на дрона и показали в социальных сетях.

"Полюбуемся птицами с дрона, заброшенным строительством и пейзажами. На краю озера наблюдается попытка оживления строительства. Однако сколько времени и денег нужно потратить, чтобы воскресить объект после затопления - неизвестно", подписал автор видео.

Напомним, в Киеве в Голосеевском парке на Ореховатских прудах произошел мор уток и рыбы. Местной жительнице Татьяне Войнаровской удалось сделать несколько фото с мертвыми жителями водоема.

Мор рыбы в прудах Голосеево фиксируют уже не первый раз, а вот случаи гибели уток местные жители припомнить не смогли. Некоторые даже предположили, что уток кто-то отравил.

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