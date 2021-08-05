В метро Киева закрыли одну из пересадок
5 августа в Киевском метрополитене закрыли пересадочный узел между станциями. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Київ Оперативний.
Закрыли пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" в Киеве.
Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, в переходе между станциями нашли подозрительный предмет.
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Напомним, 4 августа в метрополитене Киева два молодых человека устроили драку на эскалаторе, поднимающемся вверх. Инцидент произошел на станции метро Лыбедская.
В ходе схватки парень разорвал футболку другому. Удары противники наносили хаотично и едва не покатились вниз из эскалатора.Из-за чего именно между двумя мужчинами произошел конфликт, пока неизвестно.
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