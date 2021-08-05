В метро Киева закрыли одну из пересадок

5 августа в Киевском метрополитене закрыли пересадочный узел между станциями. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Київ Оперативний.

Закрыли пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, в переходе между станциями нашли подозрительный предмет.

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"Пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров. Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку."
На данный момент проверку уже выполнили, и пресс-служба объявила о том, что проверка уже завершена и переход работает в обычном режиме.
"Проверка пересадочного узла завершена. Метрополитен работает в обычном режиме."

Напомним, 4 августа в метрополитене Киева два молодых человека устроили драку на эскалаторе, поднимающемся вверх. Инцидент произошел на станции метро Лыбедская.

В ходе схватки парень разорвал футболку другому. Удары противники наносили хаотично и едва не покатились вниз из эскалатора.Из-за чего именно между двумя мужчинами произошел конфликт, пока неизвестно.

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