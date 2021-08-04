Женщина возле Киевского ЖД-вокзала устроила стирку
В сети появилось видео, где женщина возле Киевского Центрального вокзала устроила стирку. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на телеграм-канал Київ Оперативний.
Мыльную воду женщина сливала под ноги мимо проходящим людям.
"Женщина стирает вещи прямо посреди заполненного людьми тротуара, выливая грязно-мыльную воду под ноги пешеходам на тротуар...Люди терпеливо обходят эти потоки.", сообщает издание на странице в телеграм.
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В комментариях под видео киевляне узнали женщину. Обычно женщина сидит в другом месте в Киеве и просит милостыню. "Она утром на институтской, так как поток большой на работу идёт, вечером там нечего делать , поэтому на вокзал едет", пишет одна из пользовательниц сети.
Напомним, в Киеве во дворе на улице Осиповского, 9 у пьяной компании произошел конфликт. В результате драки один из мужчин получил серьезные ранения. На месте драки через время появились сотрудники полиции, которые задержали компанию. Мужчины "отнекивались" и говорили, что ничего не видели. Во дворе на улице Осиповского оказалась камера. Теперь участников драки ждет разбирательство.
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