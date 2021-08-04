Что стало причиной конфликта в метро Киева, пока неизвестно

Утром в среду, четвертого августа, в метрополитене "Киева" два молодых человека устроили драку на эскалаторе, поднимающемся вверх. Инцидент произошел на станции метро Лыбедская.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Видео драки двух пассажиров подземки выложили пользователи сети на разных ресурсах. На видео можно заметить, как пассажиры начали наносить друг другу хаотические удары по лицу. Впоследствии один из участников драки борцовским приемом бросил оппонента на эскалатор через себя. Полицейские уже ждали молодых людей на выходе из эскалатора.

В ходе схватки парень разорвал футболку другому. Удары противники наносили хаотично и едва не покатились вниз из эскалатора.

Из-за чего именно между двумя мужчинами произошел конфликт, пока неизвестно.

Судя по записи, работница метро быстро отреагировала на инцидент и не пускала других людей на эскалатор. Ей пришлось остановить эскалатор. При этом никто не подошел разнять драчунов и все просто глазели на происходящий беспредел.

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