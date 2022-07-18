Об этом в интервью "Украинской правде" предупредила аналитик Института изучения войны Наталья Бугаева.

По ее словам, если украинские войска будут продолжать воевать, сопротивляться и Запад будет военно поддерживать Украину оружием, Путин не сможет взять Украину.

«Самое эффективное, что может сделать Запад, это поддерживать Украину военной техникой, тренировкой войск экономически», – пояснила аналитик.

Именно поэтому, по словам представительницы ISW, российские информационные кампании работают по разрушению поддержки Украины.

"Десятки российских кампаний информационно направлены на то, чтобы устранить влияние, внимание Запада по этой проблеме. И Украине нужно понять, что информационное поле – это измерение войны и там не просто тролли в твиттере, это не просто кибератаки на медийные ресурсы. Это гораздо шире. Кстати, это один из самых больших рисков, который я вижу", - подчеркнула аналитик Института изучения войны.

По ее словам, в этой войне роль информационного поля оказывает большое влияние на ситуацию.

"В этой войне, например, блокирование зерна на юге Украины, это как раз часть информационной кампании с целью навредить единству Украины и партнеров", - пояснила Бугаева.

В то же время битва за Северодонецк – это часть информационной кампании с целью создать проекцию силы, которую Россия не может поддерживать в краткосрочной перспективе.

По ее словам, Путин поставил Россию на путь вымывания возможностей людей, талантов, технологий.

Напомним, мужчины из недавно оккупированных городов уже сражаются на стороне россиян.

Также сообщалось, что ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.

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