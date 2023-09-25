Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что путин много рассказывал о том, что С-400 невозможно уничтожить.

Об этом он рассказал на своем канале.

«То, что происходит уже последние 10 дней в Крыму, – это феноменальная история, это показательная пощечина путину в Севастополе, это показательная пощечина всем российским спецслужбам, ФСБ, ГРУ, контрразведке, это показательное деклассирование для всего мира воздушной оборонной системы россии», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, все увидели, на что способен хваленный комплекс С-400 «Триумф», о котором лично путин говорил, что это что-то недосягаемое, и мимо не пролетит даже муха. Как отметил Дмитрий Спивак, в итоге этот С-400 был полностью уничтожен.

«В россии такая коррупция, что и С-400 «Триумф» какой-то оказался нетриумфальный», - заявил Дмитрий Спивак.

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