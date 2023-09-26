Об этом он рассказал на своем канале.

«Очень грамотная у нас стратегия, когда фактически начали бить по объектам сакрального для путина Крыма, Черноморского флота, и этот Черноморский флот стал таять на глазах. Я думаю, что удар по штабу Черноморского флота в Севастополе по эффекту соизмерим с повреждением флагмана этого флота – крейсера «Москва»», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, удары Украины по территории Крыма ярко демонстрируют, что там нет никакой защиты. Как отметил Борис Тизенгаузен, атаковать стратегически важные объекты в Крыму комплексными атаками как дронов, так и ракет – это хорошая стратегия.

«А дронов у Украины становится все больше, и ракеты нам передают. Это не какой-то беспилотник, от которого только стекла могут вылететь, это конкретно штабы разносят. Россияне будут отвечать так, как они делали уже, запускать какой-то там десяток ракет или полсотни ракет. Ну мы это видели уже, они будут это делать», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, второй такой у оккупантов нет: ВСУ получили серьезное преимущество на юге, что происходит на передовой.

Также Politeka сообщала, что военный рассказал, в каких боях оккупанты несут наибольшие потери: «На каждого убитого еще два-три раненых».