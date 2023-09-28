Так, по словам украинского политолога, соучредителя Украинского института будущего, политического эксперта Юрия Романенко, на фоне конфликта с Украиной в Польше вырос рейтинг у правых, пишет Politeka.net.

«Осадок очень неприятный. Потому что в Польше подрос рейтинг конфедирации, условно говоря Орбан-Трамп и все правые в одном лице. И которые откусывают рейтинг у нынешней правящей партии «Право и справедливость».

И как раз «ПиС» борется с конфедерацией за этот кусок электората, потому что, если конфедерация заберет у «ПиС» этот кусочек, то они будут играть в «золотую акцию». Вот почему для «ПиС» была принципиально важна эта ситуация», - подчеркнул Романенко.

Добавим, что тем временем Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "неправдивым нарративом" заявления о том, что Украина якобы "неблагодарна" Польше за помощь.

Кулеба подчеркнул, что считает "стратегической угрозой" не проблему с зерном, а "откровенную неправду о неблагодарности украинцев".

"Украина очень искренне и глубоко благодарна Польше. Мы об этом говорили 100 раз и еще скажем. Но то, что в головы поляков закладывают нарратив о неблагодарности Украины и украинцев, на самом деле может иметь чрезвычайно негативные последствия для безопасности", — сказал дипломат.

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Ранее Юрий Романенко оценил риски блэкаута зимой.

Также Юрий Романенко высказывался о проблемах с беженцами.

Кроме того, Politeka.net писала, что Юрий Романенко предупредил, что терпение Штатов лопнуло.