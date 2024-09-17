Мобилизация в Украине во время войны продолжается по четкому правилу – без навыков и опыта человека не отправят на фронт, также можно самому выбрать военную специальность.
Как выбрать военную специальность?
Для этого в первую очередь следует явиться в ТЦК и СП и заключить контрактную форму прохождения военной службы.
Будет учитываться полученная специальность и профессиональный опыт человека. Военнообязанными граждане 18-60 лет.
Заключить контрактную форму прохождения военной службы можно в ТЦК и СП.
Украинские военнообязанные могут избрать военную специальность и бригаду, в которой они хотят проходить службу.
Для этого необходимо выбрать интересующую вас военную специальность, выбрать подразделение, обратиться в ТЦК и СП, чтобы заключить контрактную форму прохождения военной службы.
Мобилизированным в ВСУ выбирают профессию, учитывая их профессию в гражданской жизни.
Но в том случае, если у военнообязанного есть пожелания, их тоже принимают во внимание и на основе соответствующих навыков проводят обучение.
Учитывают личные пожелания мобилизованных лиц, если военнообязанный должен быть танкистом или артиллеристом и подходит для специальности - он сможет служить в таком подразделении.
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