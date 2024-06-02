Тарифы повышаются на фоне сокращающейся энергетики, и в худшем варианте мы получим ситуацию, когда энергетика будет отсутствовать как целостный комплекс, при высоких тарифах.

Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко в своем Telegram-канале.

"Проще говоря, правительство за 2 с лишним года не смогло обеспечить комплекс по защите энергетики, ее децентрализации и сейчас повышает тариф не имея четко сформулированного плана, что собирается делать. Болтовню "Энергоатома", что он будет строить 8-10 лет атомные реакторы можно не слушать, потому что очевидно, что ничего, кроме распила нескольких миллиардов долларов в конкретные вороватые карманы, данная инициатива не предусматривает. Никаких реакторов не построят, деньги своруют, время бездарно потеряют вместе с ресурсами", – пишет Юрий Романенко.

Более того, по словам эксперта, "Энергоатом" скоро сам не сможет генерировать электроэнергию, потому после уничтожения маневровой энергетики россия начнет бить по распределительной сети и большим трансформаторам возле АЭС и рано или поздно достигнет своих целей.

"Таким образом, Россия ставит нас перед фактом: нужно максимально быстро строить децентрализованную генерацию, расширять сечение с Европой, добиваться решения Запада о зонтике ПВО над приграничными территориями Украины, чтобы повысить концентрацию украинской ПВО на остальной территории и попытаться прикрыть то, что еще осталось.

Для того, чтобы решить эту задачу правительство проще всего распустить. Оно неспособно решить ни одной стратегической задачи. Более того, оно их не способно даже осмыслить. Кабмин Украины - это набор бездарных улиток, которые обслуживают частные интересы по перераспределению финансовых потоков. Никакие другие задачи они не решают и решать не способны", – уверен Юрий Романенко.

Эксперт считает, что власти нужно создавать военный кабинет и управлять экономикой в директивном режиме без всех бумажек.

"Повторюсь, если государство резко не упростит ввоз газопоршневых станций, не обеспечит надежное прикрытие для компрессорных станций, ПГХ, трансформаторов и генерации, то следующую зиму мы будем встречать с лучинами. Собственно говоря, Путин шлет именно этот месседж - подписывайте договор о потере территорий с фиксацией этого на бумаге или я продолжу играть в полный коллапс экономики Украины", – добавил Юрий Романенко.ʼ

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