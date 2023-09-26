Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что путин сейчас максимально пытается укреплять свою власть.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Пусть все люди внутри россии видят, что война приходит и к ним домой, пусть они задумаются о том, как они к этому относятся, задумаются о том, что пора транзит власти в москве делать. Я вообще не понимаю, на чем держится власть путина», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, война уже с территории Украины перешла на территорию российской федерации, и это результат решений путина. Как отметил Дмитрий Спивак, это только начало, эта ситуация будет только усугубляться, и разрушений на территории россии будет все больше и больше.

«Я обращаюсь к россиянам. Делайте что-то, чего вы спрятались? Я думаю, что транзит власти должен произойти, но путин сейчас только укрепляет свою власть», - заявил Дмитрий Спивак.

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