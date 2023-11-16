Военный эксперт Роман Свитан рассказал, как ВСУ будут уничтожать логистику россиян этой зимой. Об этом эксперт сообщил в комментарии "Фабрике новостей".

"Точно этого не будет на Донбассе, там мы ничего не сделаем, так как плечо подвоза короткое, ведь за полтора-два часа можно в любую точку Донбасса попасть со стороны России. А вот все что касается Херсонского направления, Запорожского направления и Крыма. Причем Крым, это один из тех регионов, который действительно можно вымораживать", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что только нужно начинать в Крыму с уничтожения Керченского моста. То есть, перерезать железнодорожный коридор через мост и после этого продолжить топить российские корабли, которые будут пытаться снабжать военной амуницией Крым и суда обеспечения.

Очень важно сейчас переходить на суда обеспечения, ведь россияне используют гражданские суда для переброски военной техники, как и гражданские самолеты. И не стоит забывать, что такой борт, который везет военную амуницию и комбатантов является легальной военной целью.

Поэтому россиянам не стоит обижаться, если их самолеты начнут падать с ротами российских оккупантов. Благодаря этим действиям можно будет заморозить оккупантов на украинском полуострове Крым.

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