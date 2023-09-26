Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал успешный удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе и объяснил, как нам это удалось.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт отмечает, что этот удар – не случайность, ведь раньше мы не могли наносить такие мощные удары, а теперь можем. А все потому, объясняет он, что мы целенаправленно на протяжении последних нескольких месяцев очищаем небо Крыма от россиян, уничтожаем ПВО, авиацию, аэродромы, чтобы они не смогли сопротивляться нашим ракетам.

«Например, удар по аэродрому «Саки», там из 6 ракет 5 долетело, одну только россияне смогли сбить. Почему? Потому что ПВО постепенно мы выбили, мы выбили 2 комплекса «Триумф», то есть С-400, которые оказались фигней, как всегда, из говна и палок у русских все сделано. И, я уверен, было еще кучу всего меньшего по размеру, о чем ежедневно никто не сообщает», - комментирует Михаил Шейтельман.

То есть, констатирует политтехнолог, все эти бесконечные удары беспилотниками, которых все больше и больше, имели прямой военный смысл, а не символический. Как он подчеркивает, не надо думать, что удары по Крыму – это только наше показательное присутствие, нет, это зачистка по слоям сверху вниз.

«Сейчас сверху оголили ПВО и бьем по Севастополю вот так практически безнаказанно и, заметьте, среди белого дня. И так мы будем освобождать Крым до самого конца, сверху вниз, по слоям снимать, оголим ПВО, прилетим на F-16, бум-бум и потом зайдут сухопутные войска», - заключает Михаил Шейтельман.

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