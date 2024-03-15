Джонсон намекнул, что поддержка Украины соответствует истинным консервативным принципам, намекая, что Трамп в итоге будет помогать Украине.

Появилась информация о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, в том, что если Дональд Трамп будет переизбран президентом США, он придет к пониманию, что с Путиным договориться будет невозможно.

Именно таким взглядом поделился Борис Джонсон в колонке для «NV».

Джонсон призывает меньше паниковать из-за возможного президентства Трампа, сославшись на его предыдущие действия по поставкам оружия Украине.

Несмотря на первоначальную уверенность Трампа в том, что переговоры с Путиным могут быть эффективными, Джонсон предположил, что бывший президент США в конечном итоге осознает невозможность такой сделки.

Кроме этого, бывший премьер-министр Великобритании выразил уверенность в том, что Трамп в конечном итоге будет действовать для защиты демократии и поддержки Украины.

Джонсон также предположил, что позиция ультрареспубликанцев, выступающих против помощи Украине, может измениться после долгожданных президентских выборов США.

Еще он подчеркнул, что разрушение европейской демократии противоречит консервативным ценностям, заявив, что сторонники Трампа в основном состоят из радикальных консерваторов.

"Поэтому я думаю, что в конечном итоге он станет президентом, который поможет защитить демократию и поддержать Украину. Что касается ультрареспубликанцев, которые выступают против помощи Украине, я полагаю, что это изменится после президентских выборов", — сказал Борис Джонсон.

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