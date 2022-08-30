Там мальчик случайно нажал на спусковой крючок, играя с оружием, сообщает ТСН со ссылкой на представителя ГУНП в Сумской области Владимира Крупецких.
По его словам, 12-летний ребенок застрелил себя из автомата АК-47.
Ранение было в голову и шансов выжить у ребенка не было – выстрел оказался роковым.
Пока неизвестно, как заряженный автомат оказался в доступном для ребенка месте и почему никто не обратил внимание на то, что мальчик стал играть оружием.
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Напомним, по состоянию на утро 28 августа в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины погибли 379 детей, 733 – ранены, сообщал Офис генерального прокурора.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 44.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Добавим, что 26 августа в результате обстрела врагом жилищной инфраструктуры пгт Каменка Пологовского района Запорожской области погибли два мальчика: 8 лет и год и 8 месяцев.
Напомним, мертвую женщину обнаружили на свалке под Одессой.
Кроме того, Politeka.net писала о подробностях трагедии под Киевом, где расстреляли семью.
Также сообщалось о гибели двух мужчин, одному из них было всего 22 года.